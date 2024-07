Stiri pe aceeasi tema

- Juratul Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki, și-a imbogațit palmaresul profesional cu o noua recunoaștere importanta, primita pentru unul dintre cele cinci restaurante pe care le-a deschis in Italia: Controluce a fost nominalizat de prestigiosul ghid italian 50 Top Pizza in selecția Pizzerie Eccellenti…

- Internauții au dat startul la glume dupa ce Italia a fost invinsa de Elveția cu scorul de 0-2, iar Squadra Azzurra a parasit Euro 2024 in faza optimilor. Italia nu a reușit sa iși apere trofeul cucerit la Euro 2024. Nu a fost nici macar aproape. Jocul prestat de elevii lui Luciano Spalletti a fost ironizat…

- A nins ca-n povești duminica, 23 iunie 2024, intr-o zona a Italiei, iar imaginile au devenit virale. Vremea s-a schimbat radical in Peninsula, temperaturile au scazut brusc și in unele regiuni a inceput sa ninga exact ca in toiul iernii! Iarna in nordul Italiei Nordul Italiei se confrunta, in aceste…

- Cei trei tineri disparuti in apele involburate, in regiunea Udine, din Italia, sunt romani. Confirmarea vine din partea autoritatilor italiene. Sunt doua fete si un baiat, de 20, 23 si 25 de ani. Masina lor, cu numere romanesti, a fost gasita in apropiere. Potrivit presei din Peninsula, doar una dintre…

- Sportiva pregatita de Vasilica Agop a reprezentat cu succes Romania la Europenele de junioare de la Rimini Gimnastica bacauana ridica din nou capul. Și o face la cel mai inalt nivel, reprezentand cu succes Romania la Campionatele Europene de senioare și junioare de la Rimini, in Italia. La intrecerile…

- Echipa de canotaj a Romaniei a inregistrat rezultate excelente la Campionatele Europene, reușind sa obțina trei medalii de aur. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Canotaj. Trei medalii de aur pentru Romania la Campionatele Europene de canotaj Romania a obținut o medalie de aur la Campionatele…

- Chef Richard Abou Zaki a primit ieri, la Milano, in cadrul galei Identita Golose – Le Guide Ristoranti 2024, premiul pentru cel mai bun Chef din Italia. Cea de-a 17-a ediție a galei dedicate excelenței in arta gastronomica a premiat tinerele talente in domeniul culinar cu varste sub 40 de ani, Chef…