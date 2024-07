Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema care a afectat multe țari sudice și estice in aceasta luna este parțial cauzata de un val de aer cald din nordul Africii. Mai multe persoane ar fi murit in Italia, iar avertizari de caldura extrema mortala continua sa fie emise pentru țari de la Portugalia pana la Romania și Cipru. Insa…

- Pe vremea cand depresia era bine ascunsa la Arsene Dupa ce a fost atacata direct de Ana Birchall, fost ministru al Justiței, in legatura cu extradarea lui Ionel Arsene ( amanunte aici ), actualul ministru, Alina Gorghiu zice ca ea vrea, dar nu poate, ca nu o lasa Tribunalul din Bari. Pe scurt, tribunalul,…

- Filmarile pentru cel mai apreciat show culinar din Romania, Chefi la cuțite, sunt in plina desfașurare: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu traiesc din plin emoțiile sezonului 14. Iar dincolo de platoul Chefi la cuțite, iși incarca bateriile pentru…

- Au inceput filmarile sezonului 14 „Chefi la cuțite”. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu și-au ascuțit cuțitele pentru o noua intrecere in ringul culinar.Cei patru jurați ai celui mai apreciat show gastronomic din Romania și-au imbracat noile tunici…

- Cei patru jurați ai celui mai apreciat show gastronomic din Romania și-au imbracat noile tunici ale sezonului 14, gata pentru o runda de confruntari culinare care va crește presiunea in bucataria Chefi la cuțite. Sezonul 14 Chefi la cuțite va fi difuzat de Antena 1 in aceasta toamna.

- Stabilita de peste 15 ani in Canada, actrița Catalina Pop se bucura de numeroase aprecieri. La finalul anului trecut, ea a fost nominalizata la Premiile Quebec Cinema, la categoria Revelația anului 2023, pentru rolul unei jurnaliste romane persecutate.

- Treburile casnice și ingrijirea copiilor sunt exclusiv „sarcini de femeie" in Grecia, Italia și Romania, fața de alte țari europene, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Studii Demografice din Barcelona.

- Romania se afla pe locul al 89-lea in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala, crescand in clasament fața de 2020, cand se afla pe locul 92, dar sub ratingul din 2018, cand atinsese poziția 78. Bucureștiul in schimb, obține un scor mai scazut decat cel de la nivel de țara, fiind…