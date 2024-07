Pentru juratul Chefi la cuțite, vara aceasta este in totalitate dedicata muncii. Astfel, daca pana de curand, Chef Orlando Zaharia a trait din plin adrenalina luptelor pentru amuletele sezonului 14 Chefi la cuțite, acum, in pauza filmarilor, se imparte intre proiectele desfașurate cu compania globala Yarzin- Sella și pregatirea unei inaugurari care reprezinta unul dintre cele mai mari visuri ale sale. ”Sunt la un pas sa-mi implinesc acest vis: sa deschid restaurantul Zmoke, cu un concept pe sufletul meu”, a declarat Chef Zaharia, care a dezvaluit și cum il va implica in acest proiect pe fiul sau.