Chef încheiat cu… incendierea unei maşini la Giarmata S-a dat alarma la Giarmata, unde inainte de ivirea zorilor o masina ardea ca o torta. Totul s-a petrecut dupa un chef monstru, cum in aceasta localitate se intampla foarte des, spre indignarea localnicilor si fara sa se ia masuri. Comunicatul Politiei este insa sec si nu explica in detaliu ceea ce s-a intaamplat cu […] The post Chef incheiat cu… incendierea unei masini la Giarmata appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

