202 ani de la nasterea poetului Dimitrie Bolintineanu

Dimitrie Bolintineanu s a nascut in ianuarie 1819.Dimitrie Bolintineanu a fost un poet roman, om politic, diplomat, participant la revolutia de la 1848.Dimitrie Bolintineanu a scris foarte mult atat in proza cat si in versuri. Opera sa poetica cuprinde ciclurile Legendele istorice, Florile Bosforului,… [citeste mai departe]