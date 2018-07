Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu, juratul emisiunii “Chefi la cutite”, are in palmares doua finale castigate ale show-ului culinar, o serie de proiecte personale de succes si o agenda care abunda in evenimente si deplasari prin tara. Cu o cariera greu de egalat si o familie superba, celebrul chef pare ca a descoperit…

- Nicoleta, soția lui Romica Țociu, a trecut printr-un calvar! Diagnosticata cu cancer la san, femeia s-a luptat luni bune cu boala, pe care a reușit sa o invinga anul trecut. Dar, amintirile dureroase au ramas adanc intiparite in mintea soției simpaticului artist, noteaza click.ro. “Am trecut peste perioada…

- Tatal Andrei, declarații emoționante despre fiica lui. Soția lui Catalin Maruța a urcat pe scena alaturi de Maluma, iar tatal ei a fost prezent și a susținut-o ca de fiecare data. Acesta a povestit la Antena Stars, cum era interpreta pe vremea cand era copil. “Da, e adevarat și intotdeauna mi-a placut…

- CHEFI LA CUTITE 12 iunie 2018: A fost o proba extrem de dificila pentru concurenții de la emisiunea "Chefi la cuțite" și a venit și mult tensionatul moment al jurizarii! Cei trei jurați au degustat cu multa atenție farfuriile concurenților intrați la duel și au oferit puncte, in funcție de…

- Chef Florin Dumitrescu a dat publicitații un mesaj scris de partenera sa de viața. Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurați de la show-urile culinare, este casatorit cu Cristina. Cei doi au aniversat patru ani de casnicie . Chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, doua fetițe:…

- Sarmalele lui Scarlatescu se vor topi in gura. Nu de alta, dar celebrul jurat de la Chefi la cutite a explorat ani de zile reteta, asa ca trucurile lui sunt „de aur", scrie antena3.ro. "Incepem prin a toca ceapa marunt, dupa care o calim pana prinde o culoare usor aurie si o lasam putin la racit. Apoi…

- Odata cu inceperea unui nou sezon “Chefi la cuțite“, Mircea N. Stoian și-a spus parerea sincera și fara rețineri, despre aceasta emisiune pe care o urmarește cu mare interes, dar și despre lucrurile care nu se vad la TV. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal despre emisiunea care face…