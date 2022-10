Dan Petrescu trimite echipa a doua in primul meci cu U Cluj

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a spus ca va juca cu U Cluj, in meciul de joi, 20 octombrie, cu echipa a doua.“E clar ca o sa folosim două echipe cu U Cluj, una in Cupa si alta in Campionat. Pentru noi prioritar este campionatul”, a declarat Dan Petrescu, dupa meciul cu Sepsi.CFR… [citeste mai departe]