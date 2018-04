Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Pe drumul lor catre punctul de control de la „Asia Express”, Raluka si Ana au avut parte de o imagine socanta! Un caine era tinut intr-un sac pe o motocicleta, cu scopul de a fi folosit la...mancare!

- Chef Florin Dumitrescu a ținut un curs de gatit pentru Sorin Mihailidis, caștigatorul concursului din aplicația „Chefi la cuțite”! Așa am aflat cum se face cea mai buna rețeta de pui crocant și aromat!

- Sorin Mihailidis este marele caștigator al concursului „Chef-ul rețetelor”, ce s-a desfașurat in aplicația „Chefi la cuțite”. Sorin a avut ocazia sa participe in aceasta dimineața la un curs de gatit oferit de Chef Florin Dumitrescu, premiu ce a fost pus la bataie in aplicația celei mai iubite emisiuni…

- Sorin Mihailidis este marele castigator al concursului „Chef-ul retetelor”, ce s-a desfasurat in aplicatia „Chefi la cutite”. Sorin a avut ocazia sa participe in aceasta dimineata la un curs de gatit oferit de Chef Florin Dumitrescu, premiu ce a fost pus la bataie in aplicatia celei mai iubite emisiuni…

- Carnea de caine, pe care autoritatile sud-coreene ar dori sa o interzica pe durata Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), continua sa se afle in meniurile restaurantelor din zona, informeaza AFP, citand un responsabil local. Autoritatile locale au cerut celor 12 restaurante…

- Cruzime fara margini fata de un caine. Un barbat a legat animalul de masina in timp ce conducea cu viteza. Patrupedul a fost tarat din urma si chiar calcat pe o laba. Imaginile au fost surprinse de un martor si postate pe o retea de socializare.

- Accident inedit in Capitala, pe bulevardul Turda: un șofer a intrat cu mașina sa marca Audi in gardul pentru linia de tramvai 41, dupa ce a vazut un caine pe marginea drumului. Barbatul și-a avariat grav mașina, din cauza unui patruped, potrivit martorilor. Acesta a pierdut controlul vehiculului, dupa…