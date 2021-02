Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau nu se oprește din distracții chiar daca ne aflam in pandemie și sunt restricții care ar trebui respectate. Aseara s-a distrat alaturi de mulți alți petrecareți in Lido Bistro, unde se afla alaturi de Bianca Dragușanu. Petrecareții din centrul Bucureștiului nu au respectat nicio regula de…

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Poliția spune ca zeci de oameni le-au scris ca vor sa ajute micuța abandonata, dar și cei care presupun ca au vazut mama impreuna cu fetița. © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul trei"Va mulțumim și vom transmite mesajele voastre…

- Un oras din nord-estul Chinei a folosit pentru prima oara un robot care efectueaza teste de covid-19, in cadrul unei vaste campanii de depistare, in urma inregistrarii unor contaminari cu covic-19, relateaza AFP. Instalat intr-o gradinita, la Shenyang, capitala provinciei Liaoning, acest brat…

- Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti, de 40 de ore, pentru a sarbatori sosirea Anului Nou, intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie, relateaza AFP.

- Aproximativ 2.500 de persoane au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei si s-au confruntat violent cu politia, au anuntat vineri autoritatile, care s-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul…

- Oamenii legii au reținut suspectul in omorul angajatului IGSU al MAI, gasit fara suflare in preajma Palatului Național ”Nicole Sulac” din Capitala.Corpul neinsuflețit al barbatului a fost depistat in data de 29 noiembrie.