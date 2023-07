Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a lansat noile telefoane pliabile Galaxy Z Flip5 și Zold5, modele care vor ajunge in august la clienții din Romania. Z Flip are un ecran frontal mult mai mare, in timp ce Z Fold5 este mai subțire și mai ușor decat generația precedenta. Galaxy Z Flip5 costa de la 5.999 lei, iar Galaxy Z Fold5…

- The Bohemians revine cu cea de-a doua ediție la Ponton Casa Baraj in Valiug, evenimentul urmand sa se desfașoare in perioada 28-30 iulie. Dupa o prima ediție de succes la inceputul verii in Delta Dunarii, in minunatul Green Village, un nou loc spectaculos din Romania ii va primi pe iubitorii muzicii…

- Peste 65.000 de fani din Romania si din strainatate au ajuns la malul Marii Negre in prima zi a editiei aniversare a festivalului Neversea. Cel mai mare festival organizat pe o plaja din Europa s a transformat in centrul distractiei de la malul marii pentru oamenii veniti din Romania si din strainatate.…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.In…

- Nisipul fin, apa limpede și fara alge, dar și adancimea mica a apei, o fac perfecta pentru cei care vor sa petreaca un concediu la malul marii.Plaja din Sulina este cea mai lata portiune de acest fel de pe litoralul Marii Negre si are cel mai fin nisip din Europa.In primul rand, este important sa luam…

- Originar din Milano, un turist italian a plecat cu bicicleta intr-o excursie, oprindu-se in celebra destinație Como, la o terasa din centrul orașului. Pentru o cafea, 2 sticle de apa și un pahar de suc a platit nu mai puțin de 29 de euro. Prețul unei sticle de apa la 0,5 litri a ajuns sa […] The post…

- Un vlogger britanic, care a ajuns in Romania impreuna cu soția lui din intamplare, spune ca presa din țara lui l-a mințit și i-a oferit o imagine greșita despre Romania. Pe contul lui de TikTok, Josef Roberts a povestit cat de impresionat a fost de țara noastra.

- Salina Slanic Prahova este o salina situata in orașul Slanic, județul Prahova, in Romania. Este una dintre cele mai mari saline subterane din Europa și atrage numeroase vizitatori datorita proprietaților sale terapeutice și a peisajelor spectaculoase. Este foarte vizitata de catre turiști care vin aici…