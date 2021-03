Chef cu peste 100 de persoane într-un apartament din Capitală. Polițiștii a dat amenzi de 226.000 de lei Polițiștii au fost sesizați de locatarii blocului in noaptea de sambata spre duminica la numarul de urgența 112. Polițiștii s- au deplasat la fața locului și cand au intrta in apartament nu le-a venit sa creada. Inauntru erau peste 100 de persoane care participau la un eveniment privat. “In dimineata de 14 martie 2021, in […] The post Chef cu peste 100 de persoane intr-un apartament din Capitala. Polițiștii a dat amenzi de 226.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

