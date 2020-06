Stiri pe aceeasi tema

- A cooperat cu procurorii DIICOT si le-a povestit tot ce a facut in ultima vreme: ca i-a luat un an sa printeze prima bancnota si ca a invatat singur, din greseli, pana s-a perfectionat. Banii ii plasa mai ales in piete si targuri, iar la perchezitii au fost gasite zeci de calendare, in care isi notase…

- Acuzat de cumparare de influența, spalare de bani și complicitate la abuz in serviciu, Prințul Paul de Romania este chemat in fața judecatorilor, intr-un nou proces, alaturi de Principesa Elena.

- Este vorba despre Andu Moisi, fost fotbalist la Politehnica Iasi, care a fost retinut de organele de politie, dupa ce a fost acuzat de sechestru si distrugere de bunuri de catre fosta lui iubita. Judecatorii i-au dat fotbalistului control judiciar Pe data de 10 iunie, politistii din cadrul…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, joi, posturile Realitatea Plus si Nasul TV cu amenzi in valoare de 20.000 de lei, respectiv 10.000 de lei, pentru incalcari ale Codului audiovizualului.Realitatea Plus, unde principala vedeta este Madalina Dobrovolschi, fosta consiliera a…

- Celebrul designer Mihai Albu (57 de ani), care s-a duelat in vorbe grele cu fosta lui soție, Iulia Albu (38 de ani), pe motiv ca nu e lasat de doua luni sa-și vada fiica, pe Mickaela, zambește din nou. Recent, Iulia l-a invitat sa o vada pe micuța, in fața blocului ei. Mihai a povestit, […]

- Mai multe companii au trimis o petiție catre Ministerul Fondurilor Europene dupa ce proiectele pentru cercetare precum si cele pentru IMM uri s-au blocat. Cei acuzați ca il boicoteaza pe actualul Ministru al Fondurilor Europene sunt doi functionari din echipa lui Cioloș. In ciuda comunicatelor pompoase…

- Cei acuzați ca il boicoteaza pe actualul Ministru al Fondurilor Europene sunt doi functionari din echipa lui Cioloș. In ciuda comunicatelor pompoase care spun ca peste 1 miliard de euro vor fi injectati in economia romaneasca, realitatea este ca de mai bine de 30 de zile functionarii MFE il…

- Fostul atacant al Schalke 04 si Stuttgart și al echipei naționale a Romaniei se afla in centrul unui scandal in țara sa.Ciprian Marica a fost intotdeauna un personaj care a creat stiri, din Romania pana la Shaktior Donețk, trecand pe la Schalke 04 și Stuttgart in Bundesliga . De data aceasta, insa,…