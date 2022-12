Chef Catalin Scarlatescu este in sfarșit fericit. Dupa lungi cautari, se pare ca bucatarul de la Antena 1 și-a gasit in sfarșit aleasa. Pentru ca sunt amandoi pasionați de calatorie, cei doi indragostiți au avut parte de o aventura de neuitat chiar in prima lor vacanța in doi. Catalin Scarlatescu și iubita sa au ramas blocați cu barca, in Delta Dunarii. Cum au reușit cei doi sa depașeasca momentul.