- Cu toate ca fac parte din echipe adverse, Keed și Andra Mihail le-au dezvaluit fanilor care este adevarata relație dintre ei doi. Concurenții de la Chefi la cuțite au postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, iar fanii au reacționat imediat.

- Cu 11 ani in urma, chef Florin Dumitrescu avea un look total diferit. Indragitul jurat de la ”Chefi la cuțite” a publicat o poza din anul 2010, in care apare aproape fara par. Acesta este de nerecunoscut fara pletele lungi care pe care le-a afișat in ultimii ani.

- In ediția din aceasta seara a avut loc prima proba din bootcamp-ul Chefi la cuțite. Concurenții au trebuit sa gateasca rețete de sandviș, care mai de care mai inedite. Iata ce sfaturi le-au dat Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea celor 75 de concurenți care se bat pentru un loc in…

- Dincolo de faptul ca este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, Florin Dumitrescu este și un tata model. Juratul de la Chefi la cuțite le face toate poftele fetițelor sale, de fiecare data cand micuțele au o rugaminte la el. Și, bineințeles, așa cum era de așteptat, Florin Dumitrescu nu…

- Sorin Bontea a luat o cazatura urata la Chefi la cuțite. Incidentul s-a petrecut in timp ce faimosul bucatar și colegii sai, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Extrem de nervos, acesta a rabufnit și s-a razbunat pe aparatura din bucatarie, dand cu robotul de pamant.…

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai bine vazuți bucatari din Romania, este juratul cele mai de succes emisiuni culinare și are o viața de familie exemplara. Ei bine, pentru a ajunge aici, juratul de la Chefi la cuțite a muncit mult și a pornit de jos. In continuare va prezentam detalii neștiute…

- Florin Dumitrescu a fost mai transparent ca niciodata in fața fanilor sai și a scos la iveala detalii neștiute din casnicia cu soția lui. Așadar, celebrul jurat de la Chefi la cuțite și-a deschis sufletul pe rețelele de socializare și a marturisit ce l-a atras, de fapt, cel mai mult la frumoasa lui…

- Mai sunt doar cateva zile și incepe sezonul 9 al emisiunii ”Chefi la cuțite”, difuzata numai pe Antena 1. Astfel ca, pentru ca fanii sunt nerabdatori sa ii revada pe cei trei chefi, dar și sa ia parte la ceea ce se intampla in bucatarie, Florin Dumitrescu a dat din casa. Juratul a oferit publicitații…