- Rezultatul battle-ului șapte din ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022, l-a facut pe chef Catalin Scarlatescu sa rabufneasca. Juratul a pus-o la zid pe Brigitta Gheorghe cu mai multe replici taioase. Hai sa vezi care este motivul pentru care Madalina Cafadaru a izbucnit in…

- A fost o ediție Chefi la cuțite plina de acțiune miercuri seara, la Antena 1! Iar surprizele au fost dezvaluite, rand pe rand, inca de la inceput, cand Chef Catalin Scarlatescu nu a mai avut rabdare, dorindu-și sa se bucure de premiul obținut la jocurile

- Jurații de la Chefi la cuțite nu au fost mulțumiți pe deplin de preparatele pe care le-au gatit concurenții care au intrat la proba de duel. Aceștia au fost dezamagiți de ceea ce au gasit in farfuriile create de ei, insa au fost și elemente care i-au incantat pe cei trei chefi. Iata cum au comentat…

- Chef Florin Dumitrescu și-a format echipa in ediția 20 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 17 octombrie 2022. Juratul show-ului culinar a facut alegeri inspirate, gandindu-se și la amulete pe care le are. Hai sa vezi ce concurenți au primit tunica de culoarea aurului roz.

- In ediția 20 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 17 octombrie 2022, chef Sorin Bontea și-a ales 7 concurenți pentru echipa lui. Juratul s-a gandit foarte bine la ce oameni iși dorește in bucatarie, iar deciziile sale nu au intarziat sa apara.

- Chef Catalin Scarlatescu a decis cine sunt cei 7 concurenți din echipa lui, in ediția 20 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 17 octombrie 2022. Juratul show-ului culinar și-a ales cu grija fiecare bucatar ce va purta tunica aurie.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Sezonul 10 de la Chefi la cuțite vine cu multe surprize pentru telespectatori și nu numai. Catalin Scarlatescu vrea sa duca relația cu Doina Teodoru la alt nivel. Ce a marturisit juratul despre partenera lui. A dezvaluit ce și-ar dori sa faca iubita lui.