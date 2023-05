Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea a fost impresionat, in ediția din aceasta seara, de povestea unei concurente. Ioana Clemansa Sandu-Alexe a povestit cu ochii in lacrimi ca a fost nevoita sa plece la munca in strainatate și din acest motiv nu a petrecut suficient timp alaturi de copiii ei. La randul sau, chef Sorin…

- Chef Sorin Bontea a facut confesiuni dureroase despre trecutul sau in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 2 mai 2023. De asemenea, Ioana Clemansa Sandu-Alexe i-a uimit pe chefi cu dezvaluirile sale emoționante.

- In ediția din aceasta seara a gatit romanul care a obținut o stea Michelin. Richard Abou Zaki este bucatar de mai mulți ani și spune ca nu iși vede viața altfel. Nascut in Piatra Neamț, concurentul are o poveste de viața impresionanta, dar și un preparat pe masura, dupa cum au afirmat chiar jurații.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- Adelina Toncean, in varsta de 42 de ani, este fondatoarea unui ONG, dar și o persoana care are o poveste de viața emoționanta. Concurenta i-a emoționat pe toți cei din platou atunci cand și-a spus povestea, iar Gina Pistol nu și-a putut stapani lacrimile.

- In a cincea ediție din sezonul 11 Chefi la Cuțite, cei trei jurați au facut show chiar și in pauza de filmare. Camerele au surprins un moment amuzant dar și dureros pentru Sorin Bontea care s-a accidentat in timpul unei competiții dintre cei trei chefi.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au facut show total in ediția 5 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 4 aprilie 2023. Camerele de filmat au surprins o accidentare dureroasa și o cazatura de zile mari in platoul show-ului culinar.

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.