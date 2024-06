Chef Andrei Voica are grijă de alimentația jucătorilor Naționalei de fotbal a României, cu sprijinul PENNY Cunoscutul și apreciatul chef bucatar Andrei Voica, originar din Craiova, are grija de alimentația jucatorilor naționalei printr-un parteneriat cu PENNY, furnizorul de produse proaspete al tuturor echipelor naționale de fotbal ale Romaniei. Calitatea și prospețimea produselor PENNY, selectate cu atenție de Andrei Voica pentru echipa naționala, se traduc in rețete realizate special de acesta pentru echipa, fiind adaptate pentru profilul sportivilor de performanța. „Produsele proaspete asigurate de PENNY pentru alimentația jucatorilor din echipele naționale de fotbal ale Romaniei sunt perfecte pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

