Stiri pe aceeasi tema

- Toate gospodinele știu ca astazi, 9 martie, cand se sarbatoresc Sfinții 40 de Mucenici, se prepara mucenicii! Ei bine insa, ca de obicei, fiecare zona vine cu propria rețeta, insa cu siguranța nu sunt mulți cei care iși amintesc de modul de preparare al mucenicilor cu covrigi, așa cum obișnuiau sa faca…

- Știm, titlul este din cale afara de amuzant, insa cert este ca desertul este nemaipomenit de bun și gustos, ideal sa-l imparți cu intreaga familie. Nu, nu iți da dureri de cap cand o s-o prepari pentru ca este mai ușor decat ai crede și mai delicioasa decat te-ai aștepta. Incearca prajitura Durere de…

- Rețeta cea mai simpla de creveți prajiți cu usturoi. Vrei sa iși impresionezi invitații cu un preparat rapid și gustos? Iata rețeta cea mai simpla pentru creveți prajiți cu usturoi. Pentru a prepara cea mai simpla rețeta de creveți prajiți cu usturoi este nevoie de ingredientele: Rețeta cea mai simpla…

- Ți-e pofta de ceva dulce, dar nu ai prea mult timp la dispoziție de petrecut in bucatarie? Nicio grija. Iți prezentam noi o rețeta simpla de prajitura cu ciocolata, gata in doar cateva minute. In plus, desertul irezistibil se realizeaza fara crema de branza, fara faina și, mai ales, fara cuptor. Ingredientele…

- Daca vrei sa prepari o prajitura destul de simpla, dar foarte gustoasa, prajitura cu iaurt și prune este alegerea potrivita. Noi iți prezentam o rețeta ieftina și delicoasa cu care iți vei surprinde familia.

- Se apropie weekeend-ul, iar fiecare dintre noi trebuie sa ne rasfațaam cu un preparat delicios! Daca iți dorești un desert delicios și foarte ușor de facut clatitele invelite in ciocolata alba cu crema de vanilie sunt cea mai buna alegere. Iata care sunt ingredientele necesare pentru acestea!

- Rețeta este gatita in foarte multe manastiri din țara, fiind aflata de la Maica Diomițiana de la Manastirea Ratești (Buzau).Ingrediente pentru Tocana manastireasca- 4 dovlecei- 3 cepe- 3-4 morcovi- 3-4 ardei- 4 roșii- 1 legatura de marar- 1 legatura de patrunjel verde- ulei (pentru prajit)- sare și piperAtenție!…

- Gogoșile americane pot sa fie gatite extrem de repede, in cazul in care iți dorești sa te bucuri de ceva delicios fara a petrece prea mult timp in bucatarie. Cei mici o sa le adore, iar cei mari o sa mai ceara o porție! Rețeta este una simpla, iar ingredientele se afla la indemana oricui. […] The post…