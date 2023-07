ChatGPT știe, mai nou, tot despre tine OpenAI l-a dotat pe ChatGPT cu ceea ce numeste „instructiuni personalizate” – o functie prin care utilizatorul poate da chatbot-ului o serie de informatii pe care acesta sa si le aminteasca mereu. Pana acum, ChatGPT era instruit sa porneasca fiecare sesiune de chat de la zero, uitand pur si simplu ce s-a discutat sau cu cine a discutat anterior. Cu noile instructiuni personalizate, daca utilizatorul alege sa le foloseasca, chatbot-ul va avea intotdeauna un context pe care-l va putea folosi atunci cand raspunde la intrebari. Spre exemplu, un utilizator poate trece aici faptul ca este elev in clasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

