ChatGPT se schimbă radical: va semăna din ce în ce mai mult cu un om OpenAI face un salt mare cu ChatGPT 5. Acesta va fi capabil sa imita inteligența umana. ChatGPT 5 promite rezultate mai fiabile și o personalizare mai buna in interacțiunea cu oamenii. ChatGPT 5 gestioneaza mai bine informații diverse cum ar fi textul, imaginile și sunetele, informeaza Mediafax. ChatGPT 5 e un pas semnificativ spre crearea unei inteligențe artificiale capabile sa imite și sa ințeleaga gandirea umana. OpenAI promite ca aceasta tehnologie va duce interacțiunea noastra cu mașinile inteligente la alt nivel, conform alephnews.ro. Cu ce vine nou GPT5? Cu ce vine nou GPT5? Va oferi rezultate mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

