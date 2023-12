ChatGPT a fost lansat, in varianta web, in urma cu un an, iar succesul acestuia a luat in prin surprindere nu doar companiile concurente, ci si pe propriul sau producator, care a trebuit sa adapteze rapid. A durat, apoi, jumatate de an, pana a fost lansata prima aplicatie oficiala de ChatGPT – versiunea de iOS, in luna mai. Intre timp, compania a lansat, printre altele, un update major al limbajului lingvistic GPT si posibilitatea comunicarii vocale cu chatbot-ul. Un pas important in evolutia ChatGPT a fost lansarea ChatGPT+, un pachet de functionalitati suplimentare, disponibile pentru 20 de…