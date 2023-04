ChatGPT are „un mare potențial” pentru a îmbunătăți prevenirea și depistarea cancerului, potrivit unui studiu Cu toții am trecut prin aceasta situație: o scurta cautare pe Google pentru a cauta simptome necunoscute și, dintr-o data, suntem ingrijorați ca am putea avea cancer. Pe masura ce pacienții apeleaza in mod obișnuit la internet pentru sfaturi de sanatate, ce ne rezerva viitorul cu ajutorul roboților de chat cu inteligența artificiala (AI), cum ar fi ChatGPT, capabili sa le raspunda la intrebari in doar cateva secunde, și cat de fiabile sunt aceste raspunsuri?, scrie Euronews.com. Cercetatorii de la Școala de Medicina a Universitații din Maryland (UMSOM) și-au propus sa evalueze „caracterul adecvat”… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Devine o obișnuința cu potențial bolnavicios pentru societate ca o exagerare la extrem a unor spețe inventate de jignire sau discriminare sa ascunda sub preș nonvaloarea. Un scandal ajuns public de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitații din București a dat naștere unor revolte…

- Cel putin trei copii si trei adulti au fost ucisi de un atacator care a deschis focul luni intr-o scoala primara din Nashville, in sudul SUA, conform Agerpres .Conform politiei, atacatorul a fost o tanara femeie, ucisa de agentii care au intervenit la fata locului. Atacatorul a intrat in cursul diminetii…

- La inceputul anilor 1990, nava spațiala Magellan a NASA a capturat date de pe Venus, demonstrand ca vulcanii inca mai exista pe suprafața planetei. Acum, o noua analiza a acelor date arata ca a fost reperat cel puțin un vulcan activ pe Venus și ca viitoarele misiuni pe aceasta planeta ar putea oferi…

- Plimbarea rapida pana la magazin și inapoi ar putea sa te salveze de la o moarte prematura, arata un nou studiu realizat de Universitatea Cambridge. De fapt, pana la unul din 10 decese premature ar putea fi prevenite daca toata lumea ar reuși sa faca cel puțin jumatate din nivelul recomandat de activitate…

- Turcia a fost de acord sa discute cu NATO despre cererea de aderare a Suediei și Finlandei. Cele doua țari au decis sa se alature alianței de securitate dupa ce Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie. Negocierile au inceput in iunie anul trecut, dar au fost intrerupte in ianuarie, scrie Euronews.com.…

- Lecțiile au continuat vineri (10 februarie) la o stație de metrou din Kiev, in timp ce Rusia a lansat un val de rachete asupra Ucrainei. Cel puțin trei explozii au zguduit capitala și regiunea inconjuratoare, iar oficialii au declarat ca sistemele de aparare aeriana au fost in funcțiune in Kiev și in…

- Institutul Cultural Roman (ICR) ofera burse pentru cercetatori, pe baza carora oamenii de știința romani vor putea face stagii in SUA. ICR a lansat un apel la candidaturi pentru bursele ”Woodrow Wilson” care se vor desfașura in anul 2023. In cadrul acestui program, trei cercetatori romani vor primi…

- Daca ar trebui ales un slogan pentru anul școlar in curs, cu siguranța, “Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese” ar fi cel adecvat. Avem cel mai faramițat an școlar din istorie, cu un numar record de vacanțe. La aceste pauze mai mult sau mai puțin lungi se adauga și pauzele pentru simularile examenelor…