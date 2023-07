ChatGPT a înregistrat în iunie primul declin al traficului său de vizitatori Traficul mondial pentru desktop si mobil catre site-ul ChatGPT a scazut cu 9,7% in iunie fata de mai, in timp ce vizitatorii unici pe site-ul ChatGPT au scazut cu 5,7%. De asemenea, timpul petrecut de vizitatori pe site a scazut cu 8,5%, arata datele Similarweb. OpenAI nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii. ChatGPT a declansat o utilizare frenetica a AI generativa in sarcinile zilnice, de la scriere la codare, si a ajuns la 100 de milioane de utilizatori activi lunar, in ianuarie, la doua luni dupa lansare. Este aplicatia pentru consumatori cu cea mai rapida crestere consemnata vreodata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

