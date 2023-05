Chatbot-ul Bing primeşte primul set de upgrade-uri şi poate fi acum folosit de oricine Dupa mai bine de doua luni de disponibilitate limitata, chatbot-ul Bing poate fi acum accesat de oricine doreste, cu conditia sa foloseasca browser-ul Edge si sa se logheze intr-un cont Microsoft. Gigantul american anunta, totodata, implementarea mai multor functionalitati noi, in frunte cu asa-zisele Actiuni. De exemplu, cautarea unui restaurant pe Bing poate fi urmata de realizarea unei rezervari prin intermediul chatbot-ului integrat, gratie integrarii cu servicii terte, precum OpenTable. La fel, cautarea unui film sau serial poate fi urmata de vizionarea acestuia in cadrul serviciului de streaming… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

