Stiri pe aceeasi tema

- Vedete ce sunt in plina ascensiune și par sa aiba un viitor extraordinar, nu sunt, de multe ori, pe placul publicului. Mai mult, unele actrițe au cauzat atatea controverse incat oamenii din industrie ezita sa mai lucreze cu ele. Kristen Stewart - Starul din Twilight este deseori criticata…

- Monica Gabor are planuri mari la Hollywood. Vedeta, care traiește de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink, și-a anunțat fanii ca s-a apucat de studiat limba engleza. Monica Gabor a anuntat pe profilul sau de socializare ca s-a inscris la cursuri de limba engleza, la una dintre…

- Arhitecta americana Neri Oxman pare sa fie femeia care l-a ajutat pe actorul Brad Pitt s-o uite pe fosta sa soție, Angelina Jolie. Starul de la Hollywood are o relație de aproape 6 luni cu aceasta, despre care presa tabloida scrie ca seamana destul de mult cu Angie. Frumoasa Neri Oxman are 42 de ani...…

- Actorul american Sean Penn (57 de ani) a avut un comportament bizar in emisiunea lui Stephen Colbert, recunoscand ca se afla sub influenta unor medicamente. Mai mult, starul a fumat doua tigari in timpul live-ului in ciuda incercarilor diplomate ale prezentatorului de a-l convinge sa le stinga.

- Actorul american Sean Penn, aflat sub influența unor medicamente, a fumat doua țigari in timp ce era in direct, in emisiunea „Late Show with Stephen Colbert”, unde se afla pentru promovarea romanului de debut, „Bob Honey Who Just Do Stuff”. Invitat la ediția de luni a emisiunii ui Stephen Colbert de…

- Accesoriile create de mesteritele handmade din Moldova devin tot mai atractive nu doar pentru fashionistele noastre, ci si pentru divele de la Hollywood. O diadema neagra, de 350 de euro, va fi purtata la un concert de catre starul american, Jennifer Lopez.

- 5 vedete curajoase au acceptat sa se transforme in niște personaje de talie internaționala pentru evenimentul OK! Golden Night care a avut loc miercuri seara la Face Club din București. Cantareața Amna, prezentatoarea de la Observator matinal, Olivia Paunescu, actrița Andreea Perju, Sore și prezentatoarea…