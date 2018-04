Charlize Theron a explicat de ce a adoptat doi copii afro-americani

Stiri pe aceeasi tema

- Iliada este o epopee atribuita lui Homer , care pare a fi fost un aed din Ionia , din a doua jumatate a secolului VIII i.Hr. , și care a preluat in epopeele sale, Iliada și Odiseea , tradiții, fragmente și motive din mituri vechi și cantece populare. Read More...

- Actrița sud-africana Charlize Theron a marturisit ca pana la 30 de ani ajunsese sa fumeze marijuana imediat cum se trezea din somn. Vedeta de 42 de ani a fost invitata in emisiunea „Jimmy Kimmel Live” ca sa povesteasca despre noul rol in care o intruchipeaza pe directoarea unei companii care produce…

- Micutii cercetasi s au putut bucura astazi de mai multe activitati in cadrul Bazei Militare de la Mihail Kogalniceanu. Copii au vizitat baza militara si au fost desenati pe fata exact ca militarii americani.Asta inseamna distractie Militarii romani si americani de la Mihail Kogalniceanu alaturi de tineri…

- Creșterea comerțului exterior al Republicii Moldova in anul 2017 a avut ca rezultat o serie de factori, iar unul dintre cele mai importante a fost evoluția pozitiva a sectorului agricol in perioada 2016-2017. Acest fapt a fost comunicat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii, care a menționat…

- „Salariul presedintelui determina maximum in sistemul bugetar si niciun alt salariat nu il mai poate depasi. (...) Mentionez ca s-a stiut de faptul ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai. Eu, cel putin, am anuntat acest lucru in mai multe interviuri, dar si in…

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- Omul de afaceri Ion Țiriac, este foarte critic la adresa situației actuale din Romania, marcata de probleme și scandaluri politice. Fosta stea a tenisului a accentuat efectele economice și repercusiunile internaționale pe care situația neclara din Romania le poate avea.