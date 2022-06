Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Ottley, realizatorul seriei de documentare Wild Carpathia si Flavors of Romania, și-a recuperat echipamentele care i-au fost furate zilele trecute in Timișoara, inclusiv drona, care a fost gasita in Bacau. Suspecții sunt trei copii pe care jurnalistul britanic vrea sa-i ajute și despre care…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley a anuntat ca doreste sa le ofere o sansa la viata copiilor care i-au furat echipamentele de filmare dintr-un parc din Timisoara si ca ii va invita sa asiste la filmarile documentarului Flavours of Romania pentru a-i inspira in acest fel. Mamei copiilor ii va fi…

- Drona jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a fost furata in timp ce acesta se afla in Parcul Civic din Timisoara, a fost gasita de un barbat. Acesta a fost identificat de politisti, care au recuperat drona, impreuna cu cardurile cu inregistrari, informeaza News.ro. „La data de 6 Iunie a.c., dupa…

- Presa din SUA a identificat cațiva copii victime ale atacului armat de la o școala primara din Texas, dupa ce au vorbit cu familiile lor. Toți aveau varsta cuprinsa intre opt și 10 ani. Au fost de asemenea identificate și și ambele victime adulte, profesori la școala respectiva.

- ristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat, la RTV, la scurt timp de la aflarea sentinței definitive in dosarul Colectiv, ca „nu este un criminal” și ca a fost pregatit pentru orice decizie și ca iși va lua la revedere de la familie apoi iși va executa sentința. Piedone a fost condamnat…

- LIVE VIDEO| Manifestație de solidaritate pentru victimele din Ucraina, la Alba Iulia: Cetațenii sunt așteptați cu flori pentru toți copiii uciși in acest razboi LIVE VIDEO| Manifestație de solidaritate pentru victimele din Ucraina, la Alba Iulia: Cetațenii sunt așteptați cu flori pentru toți copiii…

- Copiii ucraineni care fug din tara din cauza invaziei ruse sunt in pericol sa devina victime ale traficului de fiinte, a atras atentia luni comisarul european pentru migratie, Ylva Johansson, potrivit Reuters.