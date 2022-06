Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieti si o fata, cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, sunt principalii suspecti in cazul talhariei comise asupra jurnalistului britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” si „Flavors of Romania”, informeaza News.ro. „In urma investigațiilor efectuate, polițiștii de investigații…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia si Flavors of Romania, aflat in Timisoara pentru a filma un clip de promovare al judetului Timis, a fost jefuit in Parcul Civic.

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia și Flavors of Romania, a fost jefuit in Timișoara, unde filma un material de promovare a județului Timiș. Indragitul jurnalist britanic, Charlie Ottley, aflat in Timișoara pentru a filma un material de promovare a județului…

- Consiliul Judetean Timis face apel la autoritatile responsabile sa se mobilizeze in instrumentarea cazului realizatorului de documentare Charlie Ottley, caruia i s-a furat geanta intr-un parc din centru municipiului Timisoara. Potrivit Consiliului Judetean Timis, Charlie Ottley, realizatorul celebrelor…

- Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia si Flavors of Romania, a fost victima unui jaf, in timp ce filma un clip de promovare in Timișoara. Jurnalistului britanic i s-a facut geanta in care se aflau echipamente esențiale, intre care și o drona.

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Botanic. Jurnalistului britanic i s-au furat mai multe echipamente, printre care o drona și mai multe accesorii…

- Cum asigurarea forței de munca este o problema pentru toata lumea in Romania, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura de la Maracineni (județul Argeș) a gasit o soluție salvatoare pentru recolta de capșuni din acest an: Culegi singur, platești mai puțin, acesta este sloganul sub care…

- Familia Hajos din Cluj-Napoca a luat in urma cu patru ani decizia de a porni intr-o calatorie prin Europa impreuna cu cei trei copii. De cateva luni sunt in Grecia, unde copiii iau pe viu lecții de istorie, gastronomie și iși dezvolta abilitațile sociale. „Nu cred ca oricine poate face asta. Multe familii…