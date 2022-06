Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, care a fost talharit luni dimineața intr-un parc din Timișoara, a declarat ca incidentul nu-i schimba percepția fața de țara noastra, fiind unul izolat. Este doar un incident izolat, fiind pentru prima data cand…

- Charlie Ottley, cel care a realizat cunoscutele documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, a avut parte de un incident mai puțin placut la Timișoara, unde tocmai filma un material de promovare a județului, beneficiind de susținerea Consiliului Judetean Timis. Toate bune și frumoase, numai ca…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut publicului din Romania pentru seria Wild Carpathia și Flavours of Romania, a fost jefuit duminica seara in Parcul Botanic din Timisoara. Barbatul a ramas fara echipamente esențiale, printre care o drona si mai multe accesorii fotografice, pe care le folosea…

- Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia si Flavors of Romania, a fost victima unui jaf, in timp ce filma un clip de promovare in Timișoara. Jurnalistului britanic i s-a furat geanta in care se aflau echipamente esențiale, intre care și o drona, in Parcul Botanic. Imediat dupa incident,…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Civic. Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esențiale, printre care o drona și mai multe accesorii…

- Consiliul Judetean Timis face apel la autoritatile responsabile sa se mobilizeze in instrumentarea cazului realizatorului de documentare Charlie Ottley, caruia i s-a furat geanta intr-un parc din centru municipiului Timisoara. Potrivit Consiliului Judetean Timis, Charlie Ottley, realizatorul celebrelor…

- Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Botanic. Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esențiale, printre care o drona și mai multe accesorii…

- „Mulțamul” ca promoveaza Romania. Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania, aflat in Timișoara pentru a filma un clip de promovare al județului Timiș, a fost talharit in Parcul Botanic. Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esențiale, printre…