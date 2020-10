Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta nu este de acord cu un nou lockdown in cazul Romaniei! Fostul premier a precizata ca, daca aceasta masura va fi luata din nou, domeniul HoReCa, transporturile si industria alimentara vor disparea, este de parere liderul Pro Romania."Nu ne permitem sa inchidem tara. Sunt prea mari…

- Viitorul Constanța a primit inca o veste proasta: cinci fotbalisti si patru membri din stafful auxiliar au fost depistati pozitiv la COVID-19. In urma acestei infectari masive, constantenii au cerut amanarea meciului cu Poli Iasi din urmatoarea etapa a Ligii 1.Gica Popescu, presedintele Viitorului,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va onora cu prezenta sa coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo, a postat marti publicatia, o decizie care probabil va escalada razboiul declaratiilor intre liderul turc si sustinatorii occidentali ai libertatii de expresie, relateaza…

- Postarea de marti prezinta o coperta cu o caricatura cu Erdogan stand pe un scaun si ridicand fusta unei femei, cu comentariul "Erdogan este foarte distractiv in privat". Urmatorul numar al Charlie Hebdo urmeaza sa fie publicat miercuri. Erdogan s-a aflat in prim planul valului de nemultumire…

- Diego Maradona, in prezent antrenor la echipa argentiniana Gimnasia y Esgrima, a fost plasat in izolare, in mod preventiv, pentru ca a fost contact cu o persoana care prezinta simptome de Covid-19, potrivit presei locale, anunța news.ro.Una dintre garzile sale de corp "s-a trezit cu simptome…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat, marti, intr-un comunicat, federatia internationala, anunța news.ro.Infantino, in varsta de 50 de ani, prezinta "simptome usoare". El a fost plasat in izolare pentru zece zile. Citește și: Traian Berbeceanu…