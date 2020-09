Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Hebdo publica din nou caricaturile cu profetul Mohamed care au facut din acest saptamanal o tinta a atentatului din ianuarie 2015, a anuntat marti conducerea publicatiei, inaintea deschiderii procesului a 14 suspecti implicati in atacul comis in urma cu peste cinci ani si jumatate, transmite…

- FCSB continua sa mizeze pe Andrei Vlad, unul dintre goalkeeperii cei mai slabi din campionat. Internaționalul de tineret și-a prejudiciat echipa aproape in toate ocaziile in care a fost folosit, insa Gigi Becali continua sa spere c-ar putea obține niște bani in schimbul lui, datorita varstei care-i…

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în cursul nopții de marți spre miercuri în urma unor confruntari cu poliția în orașul indian Bengaluru dupa ce o postare pe Facebook considerata ofensatoare de catre musulmani a declanșat proteste care au rezultat în atacarea unei secții…

- Marian Popovici (18 ani), elev in clasa a XII-a la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghica” din Comanesti, a creat pana acum mai multe aplicatii care indeplinesc multiple functii, iar pe viitor intentioneaza sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a gasi remedii la diverse maladii prin efectuarea a milioane…

- Holera e printre noi, intra-n case O boala cumplita, ca o armata nazista Un gardian sta la poarta și triaza Asta la morga, asta la lopata, inca mai rezista Boala fara nume poarta o porecla, N-are certificat de boala, nimeni n-o știe Se strecoara in casele batranilor bolnavi Și omoara calugarul anahoret…