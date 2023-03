Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani a anunțat transferul mijlocașului defensiv malawian Charles Petro (22 de ani), legitimat in ultimii 3 ani la Sheriff Tiraspol, campioana en-titre din Republica Moldova. Internațional malawian cu 27 de meciuri pentru prima reprezentativa a țarii sale, Petro a semnat din postura de jucator…

- Administratia Rusiei a recomandat, joi seara, Republicii Moldova sa evite "retorica antirusa", in contextul pozitiei Parlamentului moldovean, si a denuntat "informatiile false" privind presupuse planuri de a destabiliza situatia, cerand Chisinaului sa coo

- In ultimele 12 luni, istoricul aradean Antoniu Martin a intreprins un important demers jurnalistic in Italia pentru promovarea Republicii Moldova. „Am considerat oportun sa contribui... The post Antoniu Martin, demers jurnalistic in Italia pentru Republica Moldova appeared first on Special Arad · ultimele…

- Japonia urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut de 100 de milioane de dolari, pentru dezvoltarea educației, medicinii, egalitatii de gen, și ca sprijin pentru proiecte sociale, a anuntat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu,…

- In cadrul convorbirilor au fost discutate subiectele de interes de pe agenda bilaterala, cu accent pe proiectele comune din domeniile energiei și transporturilor, care vizeaza racordarea Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene. A fost subliniata necesitatea imbunatațirii interacțiunii dintre…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- S-a semnat acordul de parteneriat pentru organizarea in municipiul Baia Mare, la finalul lunii septembrie, a celei de-a III-a ediții a expoziției ”Republica Moldova prezinta” in cadrul evenimentului ”Rivulus Dominarum” – expoziție de bunuri de larg consum a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș (C.C.I.…

- Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, a semnat contracte bilaterale cu furnizorul de stat din Republica Moldova, pentru livrari de energie in luna ianuarie 2023, potrivit unui comunicat al companiei de peste Prut.Nuclearelectrica va livra catre Energocom energie la prețul…