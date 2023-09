Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va fi niciodata pregatita pentru extindere daca nu isi stabileste un obiectiv in aceasta privinta, a declarat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa ce declaratia sa conform careia UE trebuie sa fie gata pentru a primi noi membri pana in 2030 a primit raspunsuri…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa primeasca noi state membre pina in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, la un forum desfasurat in statiunea Bled din Slovenia, relateaza Reuters si AFP. „Cred ca trebuie sa fim pregatiti pina in 2030 sa ne extindem”, a…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa admita noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unui forum organizat in statiunea slovena Bled, relateaza Reuters."Cred ca trebuie sa fim pregatiti pana in 2030 sa ne extindem", a spus…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa primeasca noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, la un forum desfasurat in statiunea Bled din Slovenia, relateaza Reuters si AFP."Cred ca trebuie sa fim pregatiti pana in 2030 sa ne extindem",…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa primeasca noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, la un forum desfasurat in statiunea Bled din Slovenia, relateaza Reuters si AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a dat acordul sa sprijine aderarea Suediei la NATO, pe care o blocheaza de peste un an. Anunțul a fost facut de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. „Sunt incantat sa anunț ca președintele Erdogan a fost de acord sa transmita protocolul de aderare…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa se pregateasca de aderarea Ucrainei si sa abordeze tema sensibila a reformelor necesare pentru a putea integra acest gigant agricol, a apreciat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel.

- Kargazstanul, fosta republica sovietica din Asia Centrala, aliata a Moscovei, este gata sa conlucreze Uniunea Europeana, care doreste sa se orienteze spre aceasta regiune unde influenta rusa este contestata, transmite France Presse, citat de Agerpres."Kargazstanul este pregatit sa lucreze mana in…