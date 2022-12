Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto a declarat luni, 12 decembrie, la Bruxelles ca Ucraina a instiintat Ungaria ca nu doreste sa negocieze cu aceasta un ajutor financiar care sa-i fie oferit de Budapesta in afara pachetului de asistenta financiara de 18 miliarde de euro propus de Comisia Europeana,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a solicitat liderilor Uniunii Europene sa „garanteze continuarea sprijinului militar si financiar pentru Ucraina" in cadrul summitului de joi la Bruxelles.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor UE sa "garanteze continuarea sprijinului militar si financiar pentru Ucraina" in cadrul summitului care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Helmut Scholz este un eurodeputat german care face parte din stanga radicala și s-a aflat mai tot mai tot timpul pe o poziție pro-ruseasca. Anume Sholz a fost cel care, in 2012, a sarit in apararea postului de televiziune comunist NIT. Tot el a cerut, sub garanție proprie, eliberarea in 2016 a lui Grigore…

- Șeful politici externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, ii critica pe diplomații sai de top despre care spune ca sunt lenți, ineficienți și favorizeaza țarile in care lucreaza, reproșandu-le ca nu au anticipat invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Guardian . „Acesta nu este un moment in…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Bruxelles-ul va urmari penal pe cei care incearca sa eludeze sancțiunile UE impotriva Rusiei. Oficialii occidentali sunt din ce in ce mai ingrijorați ca Turcia ar putea servi drept „usa din spate” pentru eludarea sanctiunilor. Este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Ucraina are dreptul de a-și alege calea, dar decizia privind aderarea este luata de toți cei treizeci de membri ai alianței. El a facut aceasta declarație vineri, la Bruxelles, comentind cererea de aderare anunțata de președintele ucrainean…