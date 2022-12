Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au aratat optimisti, joi seara, la conferinta de presa sustinuta la incheierea summitului UE, ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului viitor. „Am avut ocazia sa avem o discutie politica despre aderarea la Schengen a Bulgariei si Romaniei si sunt optimist ca o decizie in privinta lor poate fi luata in cursul anului 2023. Am simtit angajamentul politic de a lucra pentru a face progrese si sincer sper ca vom putea sa facem sa se intample…