Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va solicita luni ca Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa i se acorde acces "urgent si neingradit" in Regiunea uigura autonoma Xinjiang din China pentru a face o ancheta in legatura cu informatiile privind comiterea de abuzuri de catre autoritati, transmite Reuters. Ministrul britanic…

- In timp ce Uniunea Europeana intampina tot felul de obstacole in se confrunta cu intarzieri in furnizarea dozelor de vaccin COVID, Beijingul si Moscova si-a intensificat prezenta in Balcanii de Vest, unde livreaza vaccinul produs in China (Sinopharm) si Sputnik V in Rusia, si castiga puncte in ofensiva…

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile…

