Charles Michel: Liderii europeni au deblocat bugetul UE şi fondul de redresare, într-un acord cu Polonia şi Ungaria ”Acord referitor la MFF (cadrul financiar multianual) si pachetul de redresare. Acum putem incepe implementarea si refacerea economiilor noastre. Pachetul nostru major de redresare va duce mai departe tranzatiile noastre digitale si ecologice”, a afirmat Michel pe Twitter. Budapesta si Varsovia blocasera luna trecuta planul relansarii economice europene, din cauza implementarii unui mecanism pe care ele il considera arbitrar, care conditioneaza acordarea de fonduri europene de respectarea statul de drept, respectiv independenta justitiei, politica anticoruptie si libertatea presei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

