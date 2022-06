Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata la summitul liderilor europeni care are loc joi si vineri de la Bruxelles, […] The post Charles Michel cere statelor UE sa acorde Ucrainei si R. Moldova statutul de tari candidate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .