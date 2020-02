Charles Michel: ''Avem nevoie de mai mult timp'' pentru acordul privind bugetul UE

Presedintele Consiliului European a declarat vineri seara ca "nu a fost posibil sa ajungem la un acord" privind viitorul buget al UE pe termen lung, in pofida a peste 27 de ore de discutii, relateaza DPA. In special in lumina "gaurii" lasate de Brexit in buget, negocierile au fost "foarte, foarte dificile", a spus Charles Michel. Este prea devreme pentru a spune cand va avea loc un nou summit, le-a declarat el jurnalistilor la Bruxelles. "Totul este negociabil", a precizat el. A existat o oarecare convergenta in timpul summitului, a precizat Michel, in chestiuni precum fondurile de coeziune, cultura…