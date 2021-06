Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, face un tur de forta saptamana aceasta in Europa pentru a participa la trei summituri succesiv – G7, la Cornwall, Marea Britanie, NATO la Bruxelles, SUA-UE la Bruxelles – si in intalniri bilaterale la varf – cu Marea Britanie la Londra, cu Turcia in marja summitului…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa reevalueze saptamana aceasta lista societatilor chineze in care americanii sunt autorizati sa investeasca, in contextul in care noua administratie de la Washington are in vedere o revizuire a relatiilor, mentinand totodata presiunea asupra Beijingului,…

- In epoca Biden, Statele Unite par ca iși doresc sa repare cat mai rapid relațiile cu Europa racite in perioada fostului președinte Trump, un adversar deschis al cooperarii intre UE și SUA și care a tratat relațiile cu partenerii mai degraba in logica competiției decat in cea a cooperarii. „Noua administrație…

- ”Cițu poate sa vanda cui vrea ce spune dupa intoarcerea de la Bruxelles. Dupa doua eșecuri ale lui Ghinea, a fost trimis acasa sa vina cu un PNRR ajustat pana pe 31 mai, asta pentru ca guvernul nu a ințeles esența acestui program care vizeaza relansarea. De asta are și termenul de ”redresare”. Inseamna…

- Liderii tarilor din NATO se vor reuni la 14 iunie intr-un summit la Bruxelles, a anuntat ieri, printr-un comunicat, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si EFE,preluate de Agerpres. „Actiunile agresive ale Rusiei, amenintarea terorista, atacurile cibernetice,…

- Documentul de 81 de pagini, publicat prima oara de Politico, afirma ca ”supravegherea nediscriminatorie a persoanelor ar trebui sa fie interzica atunci cand este aplicata intr-o maniera generalizata, tuturor persoanelor, fara diferentiere”. Metodele de supraveghere pot include monitorizarea si urmarirea…

- Joe Biden a cerut miercuri Congresului sa adopte planul sau de investiții de aproximativ 2 trilioane de dolari, despre care a spus ca este necesar ca Statele Unite sa reziste Chinei în competiția internaționala, potrivit AFP.Acest plan, care vizeaza în special modernizarea infrastructurilor,…