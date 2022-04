Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat vineri, dupa primul summit UE-China din ultimii doi ani, ca Beijingul „nu poate inchide ochii la incalcarile dreptului internațional de catre Rusia”, iar Uniunea Europeana va ramane vigilenta la orice incercare de a ajuta Rusia din punct…

- UE a facut apel vineri la Beijing „sa nu se amestece” in sanctiunile occidentale care vizeaza Rusia, avertizand ca orice sustinere pentru Moscova „va pata grav reputatia” Chinei in Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. „Companiile privesc cum se pozitioneaza…

- Increderea investitorilor straini in abilitatea Chinei de a naviga un labirint tot mai complicat de provocari care vin atat de pe plan domestic, cat și din cauza apropierii președintelui Xi Jinping de Vladimir Putin, se afla intr-o scadere vertiginoasa, in condițiile in care Occidentul continua sa impuna…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Uniunea Europeana (UE) a propus astazi sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni…

- Discutiile de saptamana viitoare dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping se vor axa pe securitatea europeana si pe dialogul Rusiei cu NATO si cu SUA, a anuntat vineri Kremlinul, pe fondul tensiunilor crescute dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina, relateaza…