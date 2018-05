Ieri, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a venit in vizita la Palatul Kensington cu un elicopter, pregatita cu daruri pentru micul prinț Louis, dar și pentru ziua de naștere a prințesei Charlotte, iar pe seara a fost randul prințului Charles și al Camillei sa ii viziteze pe Ducii de Cambridge. Cel de-al treilea copil al lor a venit pe lume pe 23 aprilie, fiind unul dintre cele mai așteptate momente din an, Kate și William prezentandu-l pe bebeluș mulțimii chiar in aceeași zi. Prințul George și prințesa Charlotte au avut onoarea sa-și cunoasca frațiorul la catreva ore de la naștere, iar in…