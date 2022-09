Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a emis un set de recomandari valabile pe perioada de doliu național, dar a menționat ca nu impune obligativitatea suspendarii sau amanarii evenimentelor sportive și nici inchiderea localurilor și a spectacolelor. „In semn de respect și in conformitate cu tonul specific doliului național,…

- Charles s-a adresat pentru prima oara națiunii in calitate de Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani.

- Regele Charles al III-lea va fi proclamat oficial monarh, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra in orele urmatoare. Un organism ce dateaza din perioada anglo-saxona va confirma rolul regelui, la o reuniune ce va fi televizata pentru prima data. Charles a devenit rege in momentul in care…

- Charles al III-lea va fi proclamat oficial rege de Consiliul de Aderare, intr-o ceremonie istorica la Palatul St James, sambata dimineata, relateaza BBC, precizand ca Charles a devenit rege in momentul in care mama sa a murit, dar Consiliul are loc cat mai curand posibil dupa moartea unui suveran,…

- Regele Charles al III-lea a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta Camilla. Inainte de a intra in palatul regal, Charles a salutat…

- Printul Charles va fi proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cadrul unei intruniri a Consiliului de Ascensiune ce se va desfasura la Palatul St. James, conform unui anunt facut vineri de Palatul Buckingham, transmite Reuters. Intrunirea Consiliului va avea loc la ora 09:00 GMT. Odata…

- Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru al familiei…

- Liz Truss a devenit, marti, noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri la Castelul Balmoral, cu regina Elizabetha a II-a, care i-a cerut sa formeze un Guvern, relateaza BBC News. Aceasta intalnire cu regina la Balmoral face parte din procesul oficial prin care Liz Truss a devenit premier.…