Charles al III-lea, proclamat suveran al Regatului Unit. Discursul Regelui Noul rege britanic, Charles al III-lea, a sustinut sambata un discurs in cadrul unei ceremonii istorice, in urma careia a fost proclamat in mod oficial suveran al Regatului Unit, informeaza Reuters. Prezentam declaratiei Regelui Charles al III-lea: “Doamnelor si domnilor, imi revine datoria plina de tristete sa va anunt moartea mult iubitei mele mame, Regina. Stiu cat de multa compasiune aveti pentru mine atat voi cat si intregul popor – si cred ca pot sa cred ca si intreaga lume – in urma acestei pierderi ireparabile pe care am suferit-o cu totii. Pentru mine este o mare consolare sa stiu ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

