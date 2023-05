Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea va deveni, in 6 Mai, la Londra, al 40-lea monarh incoronat in Abația Westminster. Ultima incoronare a avut loc in Marea Britanie in 2 iunie 1953, cea a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii.

- Regina Camilla va purta o tinuta foarte simbolica la incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai: o rochie imbracata de regina Elizabeth a II-a in timpul propriei incoronari in 1953. Conform traditiei, ca si sotul ei, regele Charles al III-lea, ea va avea doua tinute pentru ceremonie: „Robe of State",…

- Biden l-a „informat” pe suveranul britanic ca Prima Doamna Jill Biden „se bucura de ideea de a asista in numele Statelor Unite” la ceremonia de incoronare, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat citat de AFP și preluat de News.ro.Potrivit sursei citate, presedintele american si-a exprimat dorinta de…

- Cel mai așteptat eveniment regal de anul acesta, incoronarea regelui Charles al III-lea, este programat pentru data de 6 mai, iar festivitațile se vor desfașura pe parcursul a trei zile. Palatul Buckingham a anunțat deja ce se va intampla in cele 3 zile de sarbatoare, in linii mari, dar inca nu se știe…

- Douasprezece compozitii muzicale noi vor fi interpretate la incoronarea regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, programata in luna mai la Abatia Westminster din Londra, inclusiv muzica greaca ortodoxa, a anuntat biroul de presa de la Palatul Buckingham, potrivit caruia in cadrul viitoarei ceremonii…

- Regele Charles i-a avertizat pe Harry și Meghan cu privire la planul de incoronare, spune un expert regal. Planurile luate in considerare in prezent pentru a-i permite prințului Harry sa participe la Incoronare sunt pline de probleme, a avertizat un comentator regal. Incoronarea regelui Carol al III-lea…