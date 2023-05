Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Anne a Marii Britanii a declarat ca fratele ei, Regele Charles, este „angajat” in monarhie, dupa ani de practica. Intr-un interviu video difuzat luni (1 mai) la programul de știri canadian „The National”, fiica regretatei regine Elisabeta a II-a a discutat despre cum va deveni Charles dupa…

- Pe data de 6 mai, Camilla urmeaza sa fie incoronata drept regina a Marii Britanii, alaturi de soțul sau, regele Charles al III-lea. Astfel, ea va deveni prima regina consoarta din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth, trecuta printr-un divort.

- Pe 21 aprilie venea pe lume cea care avea sa devina regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord. In aceeași zi, dar in 1958, s-a nascut actrița Andie MacDowell, iar in 1963 regretata interpreta de folk, Tatiana Stepa.

- Printul William al Marii Britanii s-a intalnit joi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Polonia, ocazie cu care a multumit trupelor si populatiei pentru sprijinul acordat Ucrainei in conflictul cu Rusia, relateaza Reuters.Inainte de a se intalni…

- Antrenorii U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, și al CFR Cluj, Dan Petrescu, doi exponenți ai ”Generației de Aur” a fotbalului romanesc, cheama suporterii celor doua echipe la Derby -ul Clujului, cel mai vechi din țara.”Sa ne bucuram de un derby de poveste!”, a spus Ioan Ovidiu Sabau, iar Dan Petrescu a completat:…

- Este un moment istoric și de mandrie pentru dansul sportiv aradean: Patrik și Andreea Haizar, singura pereche aradeana campioana naționala la Open Latino, caștiga inca un titlu de campion. Datorita acestui rezultat de excepție, Aradul va fi reprezenta și anul acesta Romania la Campionatul European din…

- Palatul Buckingham va renunța oficial la titlul de „regina consoarta” al Camillei, dupa incoronarea regelui Charles al III-lea, in luna mai, ignorand in acest fel dorința reginei Elisabeta a II-a, relateaza tabloidul britanic Daily Mail , care citeaza surse din interiorul familiei regale. Dupa moartea…

- In timpul conferinței de presa susținuta de președintele Ucrainei și premierul Marii Britanii, o jurnalista BBC i-a spus lui Zelenski ca vrea sa-l imbrațișeze. Reacția președintelui a devenit virala.