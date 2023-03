Stiri pe aceeasi tema

- Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a lansat un apel miercuri seara la apararea valorilor democratice si a laudat solidaritatea cu Ucraina pentru apararea „libertatii” impotriva agresiunii ruse, intr-o vizita de stat in Germania, prima pe care o efectueaza in strainatate ca suveran.

- Prețul ridicat al gazului și razboiul Rusiei impotriva Ucrainei au avut un efect neașteptat asupra mediului in Germania, deoarece vanzarile de ingrașaminte in aceasta țara au scazut vertiginos, citand SZ. Azotul este principalul nutrient pentru plante și cel mai important ingrașamant din punct de vedere…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei in atacuri aeriene care, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace, informeaza Reuters si AFP. Potrivit Serviciului pentru…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbok, a acuzat Rusia ca intenționeaza sa destabilizeze situația din Georgia și Republica Moldova. Oficialul german a spus acest lucru intr-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais, publicat luni, 20 martie.„Face parte din strategia Rusiei de a destabiliza…

- Federatia Germana de Scrima a anuntat, joi, ca renunta la organizarea etapei de Cupa Mondiala la floreta feminin, care ar fi trebuit sa aiba loc la Tauberbischofsheim. Decizia reprezinta o reactie dupa reintegrarea in competitii a sportivilor din Rusia si din Belarus, informeaza AFP. Scrima este primul…

- Mai multe avioane – radar ale NATO (AWACS) vor ateriza, in dupa-amiaza zilei de 17 ianuarie 2023, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, urmand sa decoleze, in viitoarele lor misiuni, de pe teritoriul Romaniei. Sistemul AWACS (Airborne Warning and Control System) face parte din Forța Aeropurtata…