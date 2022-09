Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea este la Palatul Buckingham, unde are programata o serie de intalniri și audiențe. Noul rege discuta, printre alții, cu arhiepiscopul de Canterbury, dar și cu decanul de Westminster. Premierul Liz Truss este insa la Parlamentul di

- Președintele rus Vladimir Putin i-a urat „succes, sanatate robusta și toate cele bune” noului rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, care a fost proclamat oficial sambata. Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis sambata „sincere felicitari” lui Charles al III-lea, care a fost proclamat oficial…

- Regele Charles al III-lea a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta Camilla. Inainte de a intra in palatul regal, Charles a salutat…

- Palatul Buckingham a anunțat ca sambata, la Londra, se va reuni Consiliul Succesiunii care il va proclama in mod oficial ca rege pe Charles al III-lea. Reuniunea Consiliului va incepe la ora locala 10.00 (12.00, ora Romaniei) la la Palatul St. James.