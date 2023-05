Stiri pe aceeasi tema

- Charles al III-lea a fost incoronat, sambata, rege al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cadrul ceremoniei desfasurate in Catedrala anglicana Westminster, informeaza BBC News.Dupa ungerea cu un mir special, Charles a fost imbracat intr-o haina aurie (numita Supertunica) si asezat pe Scaunul de…

- Charles al III-lea a depus juramantul in cadrul ceremoniei de incoronare ca rege al Marii Britanii si Irlandei de Nord, informeaza BBC News.Dupa momentul formal al Recunoasterii, a urmat Depunerea Juramantului in fata Arhiepiscopului de Canterbury, Justin Welby, si a unui sobor de inalti ierarhi,…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au sosit sambata cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se vor pregati inainte de inceperea ceremoniei de incoronare, care va avea loc in cursul zilei la Abatia Westminster, transmite EFE,…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au sosit sambata cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se vor pregati inainte de inceperea ceremoniei de incoronare, care va avea loc in cursul zilei la Abatia Westminster, transmite EFE.Camerele…

- LIVE: Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc in 6 mai la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul…

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul ceremoniei, Regele Charles al III-lea este incoronat alaturi de Regina Consoarta, Camilla, potrivit news.ro. Charles al III-lea va fi al…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit, la Palatul Victoria, cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, in cadrul intrevederii la care a participat si ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, E.S. Andrew James…

- Acord post-Brexit. Ursula von der Leyen ajunge luni, 27 februarie, la Londra.Acord post-Brexit. Premierul britanic - Rishi Sunak urmeaza sa poarte discuții fața in fața cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Luni, 27 februarie, vor fi revizuite acordurile post-Brexit din Irlanda de…