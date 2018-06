Stiri pe aceeasi tema

- Șase eleve din clasa a IV-a de la Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare“ din Focșani au fost la Gradinița nr 15, pentru a transmite un mesaj preșcolarilor. Conform datelor furnizate de educatoarea Oana Alexa, elevele au ales Gradinița nr. 15 deoarece a fost cea care le-a purtat primii pași prin lumea minunata…

- Cand a mai fost Ilie Nastase incatușat. Ilie Nastase, dosar penal și incatușat de poliție. A fost prins baut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice. Nasty are doua dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și refuz de recoltare probe biologice, plus…

- Soseaua s-ar putea redeschide in luna iunie Reprezentantii Prefecturii Gorj au anuntat, miercuri, ca drumarii actioneaza pe Trasalpina, cu doua utilaje pentru deszapezirea soselei. Circulatia rutiera pe DN 67C ar putea fi reluata la inceputul lunii iunie. Circulatia rutiera pe DN 67C, care leaga judetele…

- De fiecare data cand Prințesa Charlene de Monaco apare la vreo gala din Principat, toata lumea se așteapta sa domine audiența cu eleganța ei, lucru care s-a intamplat și pe 14 aprilie, cand blonda de 40 de ani a participat la un eveniment organizat la Yacht Club-ul din Monaco. Prințesa a purtat genul…

- Intr-o atmosfera de poveste, formatii de prescolari de la 18 gradinite publice si private din Iasi au urcat pe scena de la Palatul Copiilor, reusind sa recreeze, prin dansuri tematice, scene din povestile cunoscute si indragite de copii. Astfel, ne-am reintalnit cu Alba ca Zapada si cu cei 7 pitici,…

- Vremea neobisnuita pentru aceasta perioada a anului a adus in Alba și accidente, dar si circulatie in conditii de iarna in plina primavara. Astfel, vizibilitatea scazuta, ninsoarea abundenta, drumul alunecos, dar si neatentia duc spre o serie de accidente. O mașina a ieșit in decor pe drumul care leaga…